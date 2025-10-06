Xoilac TV - Xem Trực Tiếp Bóng Đá hôm nay Xoilac86, Link Bóng Đá Trực Tuyến Xôi Lạc TV

league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
459
Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh
10
FIFA World Cup qualification (UEFA) FIFA World Cup qualification (UEFA)
16
FIFA World Cup qualification (AFC) FIFA World Cup qualification (AFC)
2
FIFA World Cup qualification (CAF) FIFA World Cup qualification (CAF)
26
MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
1
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
4
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
1
La Liga 2 La Liga 2
1
FIFA World Cup qualification (CONCACAF) FIFA World Cup qualification (CONCACAF)
6
AFC Asian Cup AFC Asian Cup
12
Australia Champions Australia Champions
3
Austrian 3.Liga Austrian 3.Liga
3
Austrian Frauen Bundesliga Austrian Frauen Bundesliga
1
Belgian Women First Division Belgian Women First Division
1
Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
1
Brazilian Santa Catarina Cup Brazilian Santa Catarina Cup
1
Bulgarian Cup Bulgarian Cup
4
Burkina Faso Division 1 Burkina Faso Division 1
3
CAF U17 Championship CAF U17 Championship
4
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
2
CONMEBOL Copa Libertadores Femenino CONMEBOL Copa Libertadores Femenino
8
Copa Ecuador Copa Ecuador
2
Croatian First Football League Croatian First Football League
1
Cúp League Trophy Cúp League Trophy
10
Cúp Na Uy Cúp Na Uy
1
Cúp Nhật Bản Cúp Nhật Bản
2
Cúp Slovakia Cúp Slovakia
2
Czech 3 liga Czech 3 liga
2
Danish Division 3 Group A Danish Division 3 Group A
1
Danish Reserves League Danish Reserves League
4
Danish Women Cup Danish Women Cup
1
Dongbei Star Football Super League Dongbei Star Football Super League
2
Egyptian Division 2 Egyptian Division 2
9
Elite League U20 Elite League U20
2
ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
4
English Continental Cup English Continental Cup
2
English Northern Premier League English Northern Premier League
1
English U21 League Cup English U21 League Cup
4
ENL Cup ENL Cup
1
FIFA U20 World Cup FIFA U20 World Cup
6
FIFA Women Champions Cup FIFA Women Champions Cup
1
GER JBH GER JBH
2
German Bundesliga 5 German Bundesliga 5
1
German Frauen Bundesliga German Frauen Bundesliga
1
German Regionalliga German Regionalliga
3
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
11
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
4
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
44
Grenada Premier Division Grenada Premier Division
1
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
10
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
3
Hạng 2 Đan Mạch Hạng 2 Đan Mạch
2
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
5
Hạng 2 Hà Lan Hạng 2 Hà Lan
1
Hạng 2 Indonesia Hạng 2 Indonesia
2
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
3
Hạng 2 Romania Hạng 2 Romania
1
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
2
Hạng 3 Tây Ban Nha Hạng 3 Tây Ban Nha
1
Hạng Nhất Armenia Hạng Nhất Armenia
5
Hạng Nhất Ireland Hạng Nhất Ireland
5
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
2
Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
2
Hạng Nhất Thụy Sĩ Hạng Nhất Thụy Sĩ
1
Hạng Nhất Ukraina Hạng Nhất Ukraina
6
Hunan Football League Hunan Football League
1
Iran Azadegan League Iran Azadegan League
3
Israel B League Israel B League
7
Israel Women First National Israel Women First National
4
Italian Serie C Italian Serie C
2
J3 League J3 League
1
Japanese Nadeshiko League 2 Japanese Nadeshiko League 2
2
JFL JFL
3
Jiangsu City Football League Jiangsu City Football League
1
Jordan Reserve Jordan Reserve
1
Jordan Sh Cup Jordan Sh Cup
1
K League 2 K League 2
5
Kenyan Premier League Kenyan Premier League
1
Kos U21 Kos U21
1
Ligue 3 Ligue 3
1
Malawi Premier League Malawi Premier League
1
Malaysia A1 Semi-Pro League Malaysia A1 Semi-Pro League
2
MEX Liga Premier Serie MEX Liga Premier Serie
2
New Zealand Football Championship New Zealand Football Championship
3
New Zealand Women Premier Division New Zealand Women Premier Division
1
Ngoại Hạng Burundi Ngoại Hạng Burundi
1
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
2
Ngoại Hạng Nữ Đài Loan Ngoại Hạng Nữ Đài Loan
1
Northern Ireland League Cup Northern Ireland League Cup
3
Northern Ireland Women Super League Northern Ireland Women Super League
1
Nữ USA Nữ USA
3
Oman Federation Cup Oman Federation Cup
6
Portuguese Liga 3 Portuguese Liga 3
1
Premier League International Cup Premier League International Cup
1
Qatar Reserve League Qatar Reserve League
2
RUS D3B RUS D3B
1
Shandong Qilu Football Super League Shandong Qilu Football Super League
4
Sichuan City Football League Sichuan City Football League
2
Slovak 2.Liga Slovak 2.Liga
2
Turkish Women First Football League Turkish Women First Football League
4
U21 Thụy Điển U21 Thụy Điển
1
UEFA EL W UEFA EL W
16
UEFA European U-19 Championship UEFA European U-19 Championship
4
UEFA European U17 Football Championship UEFA European U17 Football Championship
10
UEFA European U17 Womens Championship UEFA European U17 Womens Championship
2
UEFA European U21 Championship UEFA European U21 Championship
21
UEFA Women Champions League UEFA Women Champions League
9
Ukrainian Second League Ukrainian Second League
4
United Arab Emirates U21 United Arab Emirates U21
4
Uruguay Cup Uruguay Cup
2
USL Championship USL Championship
2
USL League One USL League One
2
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
2
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
1
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
1
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
1
VĐQG Kyrgyzstan VĐQG Kyrgyzstan
1
VĐQG Nữ Estonia VĐQG Nữ Estonia
1
VĐQG Nữ Iceland VĐQG Nữ Iceland
1
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
3
VĐQG Nữ Phần Lan VĐQG Nữ Phần Lan
1
VĐQG Panama VĐQG Panama
1
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
1
Venezuela Cup Venezuela Cup
1
Vietnam Womens League Vietnam Womens League
3
Zanzibar Premier League Zanzibar Premier League
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
72
Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
5
B1 League B1 League
1
Basketball Champions League Basketball Champions League
8
Basketbol Super Ligi Basketbol Super Ligi
1
Chile Liga Nacional Basketball Chile Liga Nacional Basketball
2
China Women\'s National Championship Basketball China Women\'s National Championship Basketball
6
Club Friendship Club Friendship
1
East Asia Super League East Asia Super League
1
EuroCup Basketball EuroCup Basketball
3
EuroLeague EuroLeague
5
EuroLeague Women EuroLeague Women
2
France Basketball Cup France Basketball Cup
1
Iceland Basketball Premier League Iceland Basketball Premier League
2
Korean Basketball League Korean Basketball League
4
Korisliiga Korisliiga
1
Liga Feminina de Basquetebol Liga Feminina de Basquetebol
1
Liga Sudamericana de Básquetbol Liga Sudamericana de Básquetbol
2
National Basketball League National Basketball League
4
NBA NBA
13
New Zealand Basketball League Womens New Zealand Basketball League Womens
1
PBA on tour PBA on tour
3
Russia Basketball Cup Russia Basketball Cup
2
VTB United League VTB United League
2
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
11
ATP Challenger Hersonissos 5, Greece Men Singles ATP Challenger Hersonissos 5, Greece Men Singles
1
ATP Challenger Roanne, France Men Doubles ATP Challenger Roanne, France Men Doubles
1
ATP Challenger Roanne, France, Men Singles ATP Challenger Roanne, France, Men Singles
2
ATP Challenger Valencia, Spain Men Singles ATP Challenger Valencia, Spain Men Singles
1
ATP Shanghai, China Men Singles ATP Shanghai, China Men Singles
1
WTA Wuhan, China Women Singles WTA Wuhan, China Women Singles
5
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
7
Arctic Open, Women, Singles Arctic Open, Women, Singles
7
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
42
MEVZA Women MEVZA Women
1
National League National League
5
Pan-American Cup Final Six Pan-American Cup Final Six
12
Premier Volleyball League Premier Volleyball League
1
Premijer liga Premijer liga
1
Prime Volleyball Prime Volleyball
3
Russia Cup Russia Cup
1
Super Cup Women Super Cup Women
1
Super League Super League
1
Supercup Women Supercup Women
1
SV.League Women SV.League Women
4
TAURON Liga Women TAURON Liga Women
1
Turkish Cup Women Turkish Cup Women
6
VBL Supercup VBL Supercup
3
Volleyligaen Volleyligaen
1
league Tất cả các môn
Chọn môn
league Tất cả các môn
5
LOL
1
DOTA2
2
CSGO
2
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
5
Blast Slam #5 Blast Slam #5
1
CCT Season 3 Europe Series 8 CCT Season 3 Europe Series 8
1
EMEA Masters Summer 2025 EMEA Masters Summer 2025
1
Fissure Universe Ep 7 Fissure Universe Ep 7
1
NODWIN Clutch Series 1 NODWIN Clutch Series 1
1
VĐQG Kyrgyzstan
20:00 - 07/10

OshMU Aldier

VS

FC Abdysh-Ata Kant

Flag
2 - 0
Flag
LUCKY
8xbet
Iran Azadegan League
20:15 - 07/10

Mes Shahr Babak

VS

Mes Kerman

Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
8xbet
Zanzibar Premier League
20:15 - 07/10

KVZ SC

VS

Kmka

Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag
8xbet
Iran Azadegan League
20:30 - 07/10

Nassaji Mazandaran

VS

Besat Kermanshah

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
TUTA
8xbet
Iran Azadegan League
20:30 - 07/10

Ario Eslamshahr

VS

Sanat-Naft

Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
8xbet
U21 Thụy Điển
21:00 - 07/10

Falkenbergs FF U21

VS

Elfsborg U21

Flag
2 - 4
Flag Flag
0 - 3
Flag Flag
3 - 1
Flag
8xbet
Kos U21
21:00 - 07/10

KF Malisheva U21

VS

KF Ferizaj U21

Flag
1 - 2
Flag
8xbet
Jordan Reserve
21:00 - 07/10

Al Salt Reserves

VS

Al-Jazeera Reserve

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
UEFA EL W
22:00 - 07/10

Nữ Gintra

VS

Nữ Nordsjaelland

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
MON
8xbet

8XBET

Ngoại Hạng Burundi
22:00 - 07/10

Aigle Noir

VS

Olympique Star

Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
8xbet
VĐQG Nữ Phần Lan
22:30 - 07/10

Nữ Aland United

VS

Nữ HPS

Flag
3 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 3
Flag
8xbet
Qatar Reserve League
22:30 - 07/10

Al-Ahli Doha U23

VS

Al Shahaniya Reserves

Flag
3 - 3
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
8xbet
Qatar Reserve League
22:30 - 07/10

Al Sailiya SC Reserves

VS

Al-Arabi Doha U23

Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
8xbet
Giao Hữu Quốc Tế
23:00 - 07/10

Nữ Syria U17

VS

Nữ Bangladesh U17

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
8xbet
UEFA Women Champions League
23:45 - 07/10

Nữ Juventus

VS

Nữ Benfica

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HENRY
LOUIS
8xbet
UEFA EL W
00:00 - 08/10

Nữ BK Hacken

VS

Nữ GKS Katowice

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
ASTRA
8xbet
UEFA EL W
00:00 - 08/10

Nữ Hammarby

VS

Nữ SK Brann

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
FINN
8xbet
Hạng 2 Romania
00:00 - 08/10

FCM Targu Mures

VS

FC Gloria Bistrita

Flag
5 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag
TOM
8xbet
Austrian 3.Liga
00:00 - 08/10

SC Weiz

VS

ASK Voitsberg

Flag
1 - 3
Flag Flag
4 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
8xbet
Danish Women Cup
00:00 - 08/10

Nữ Skovlunde IF

VS

Nữ Brondby IF

Flag
1 - 1
Flag Flag
7 - 2
Flag Flag
1 - 6
Flag
8xbet
Xem thêm
Club Friendship
22:00 - 07/10

Torpedo Kutaisi

VS

TSU Hyundai Tbilisi

8xbet
Korisliiga
22:30 - 07/10

Honka

VS

Salon Vilpas

8xbet
EuroCup Basketball
23:00 - 07/10

Neptunas Klaipeda

VS

U-Mobitelco BT Cluj Napoca

TOMMY
8xbet
Basketball Champions League
23:00 - 07/10

Prometheus

VS

Heidelberg

NIKEN
8xbet
Basketball Champions League
23:30 - 07/10

Würzburg

VS

Pallacanestro Trieste

8xbet
Basketball Champions League
23:30 - 07/10

CEZ Nymburk

VS

Sabah Baku

8xbet
Basketball Champions League
00:00 - 08/10

Lietuvos Rytas

VS

SK Legia Warszawa

8xbet
Basketball Champions League
00:00 - 08/10

Galatasaray S.K.

VS

KK Igokea

STEP
8xbet
France Basketball Cup
01:00 - 08/10

Vendee Challans

VS

La Rochelle

8xbet

8XBET

Basketball Champions League
01:30 - 08/10

DKV Joventut

VS

Cholet

8xbet
Basketball Champions League
02:30 - 08/10

Lisboa e Benfica

VS

Kalise Gran Canaria

8xbet
Liga Feminina de Basquetebol
02:30 - 08/10

Nữ Quinta Dos Lombos

VS

Nữ Sporting Cp

8xbet
NBA
06:00 - 08/10

Cleveland Cavaliers

VS

Chicago Bulls

ALAN
8xbet
NBA
07:00 - 08/10

Minnesota Timberwolves

VS

Indiana Pacers

NIKEN
8xbet
Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
08:10 - 08/10

Instituto de Cordoba

VS

Boca Juniors

TOMMY
8xbet
Korean Basketball League
12:00 - 08/10

Wonju Dongbu Promy

VS

Anyang JungKwanJang

8xbet
National Basketball League
14:30 - 08/10

New Zealand Breakers

VS

Illawarra Hawks

8xbet
Korean Basketball League
14:30 - 08/10

Goyang Sono

VS

Seoul SK Knights

8xbet
National Basketball League
15:30 - 08/10

Sydney Kings

VS

Melbourne United

8xbet
East Asia Super League
17:30 - 08/10

Fubon Braves

VS

Utsunomiya Brex

8xbet
Xem thêm
ATP Shanghai, China Men Singles
18:40 - 07/10

Valentin Vacherot

VS

Tallon Griekspoor

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Valentin Vacherot
-
-
-
-
-
Tallon Griekspoor
-
-
-
-
-
VIC
8xbet
WTA Wuhan, China Women Singles
19:10 - 07/10

Mirra Andreeva

VS

Laura Siegemund

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mirra Andreeva
-
-
-
-
-
Laura Siegemund
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Hersonissos 5, Greece Men Singles
20:30 - 07/10

Kimmer Coppejans

VS

Edas Butvilas

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kimmer Coppejans
-
-
-
-
-
Edas Butvilas
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Roanne, France, Men Singles
20:55 - 07/10

Daniil Glinka

VS

Calvin Hemery

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniil Glinka
-
-
-
-
-
Calvin Hemery
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Roanne, France, Men Singles
21:30 - 07/10

Alexis Galarneau

VS

Matteo Martineau

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexis Galarneau
-
-
-
-
-
Matteo Martineau
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Valencia, Spain Men Singles
21:50 - 07/10

Sumit Nagal

VS

Daniel Merida Aguilar

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sumit Nagal
-
-
-
-
-
Daniel Merida Aguilar
-
-
-
-
-
8xbet
ATP Challenger Roanne, France Men Doubles
22:05 - 07/10

Joran Vliegen

Jack Withrow

VS

Nicolas Barrientos

Mats Hermans

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Joran Vliegen/Jack Withrow
-
-
-
-
-
Nicolas Barrientos/Mats Hermans
-
-
-
-
-
8xbet
WTA Wuhan, China Women Singles
10:00 - 08/10

Hailey Baptiste

VS

Jessica Pegula

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hailey Baptiste
-
-
-
-
-
Jessica Pegula
-
-
-
-
-
VIC
8xbet
WTA Wuhan, China Women Singles
12:20 - 08/10

Aryna Sabalenka

VS

Rebecca Sramkova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aryna Sabalenka
-
-
-
-
-
Rebecca Sramkova
-
-
-
-
-
VIC
8xbet

8XBET

WTA Wuhan, China Women Singles
18:00 - 08/10

Jasmine Paolini

VS

Yuan Yue

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jasmine Paolini
-
-
-
-
-
Yuan Yue
-
-
-
-
-
VIC
8xbet
WTA Wuhan, China Women Singles
19:10 - 08/10

Jaqueline Adina Cristian

VS

Elena Rybakina

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jaqueline Adina Cristian
-
-
-
-
-
Elena Rybakina
-
-
-
-
-
VIC
8xbet
Xem thêm
Arctic Open, Women, Singles
21:10 - 07/10

Kirsty Gilmour

VS

Chiu Pin-Chian

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kirsty Gilmour
-
-
-
-
-
Chiu Pin-Chian
-
-
-
-
-
8xbet
Arctic Open, Women, Singles
22:00 - 07/10

Polina Buhrova

VS

Busanan Ongbamrungphan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Polina Buhrova
-
-
-
-
-
Busanan Ongbamrungphan
-
-
-
-
-
8xbet
Arctic Open, Women, Singles
22:00 - 07/10

Julie Dawall Jakobsen

VS

Line Høejmark Kjaersfeldt

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Julie Dawall Jakobsen
-
-
-
-
-
Line Høejmark Kjaersfeldt
-
-
-
-
-
8xbet
Arctic Open, Women, Singles
22:00 - 07/10

Yasmine Hamza

VS

Line Christophersen

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yasmine Hamza
-
-
-
-
-
Line Christophersen
-
-
-
-
-
8xbet
Arctic Open, Women, Singles
22:50 - 07/10

Romane Cloteaux-Foucault

VS

Ratchanok Intanon

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Romane Cloteaux-Foucault
-
-
-
-
-
Ratchanok Intanon
-
-
-
-
-
8xbet
Arctic Open, Women, Singles
22:50 - 07/10

Huang Ching Ping

VS

Tanya Hemanth

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Huang Ching Ping
-
-
-
-
-
Tanya Hemanth
-
-
-
-
-
8xbet
Arctic Open, Women, Singles
22:50 - 07/10

Tereza Svabikova

VS

Petra Saarnivaara

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tereza Svabikova
-
-
-
-
-
Petra Saarnivaara
-
-
-
-
-
8xbet
Xem thêm
Prime Volleyball
20:00 - 07/10

Ahmedabad Defenders

VS

Goa Guardians

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ahmedabad Defenders
-
-
-
-
-
Goa Guardians
-
-
-
-
-
8xbet
Prime Volleyball
20:00 - 07/10

Kolkata Thunder Bolts

VS

Kochi Blue Spikers

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kolkata Thunder Bolts
-
-
-
-
-
Kochi Blue Spikers
-
-
-
-
-
8xbet
Russia Cup
20:30 - 07/10

Kama

VS

Tyumen

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kama
-
-
-
-
-
Tyumen
-
-
-
-
-
8xbet
Turkish Cup Women
21:30 - 07/10

Nữ Kuzey Boru Genclik

VS

Nữ Beşiktaş

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Kuzey Boru Genclik
-
-
-
-
-
Nữ Beşiktaş
-
-
-
-
-
8xbet
Supercup Women
01:00 - 08/10

Nữ Paris

VS

Mulhouse Women

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Paris
-
-
-
-
-
Mulhouse Women
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup Final Six
03:00 - 08/10

USA

VS

Canada

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA
-
-
-
-
-
Canada
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup Final Six
05:00 - 08/10

Dominican Republic

VS

Cuba

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dominican Republic
-
-
-
-
-
Cuba
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup Final Six
07:00 - 08/10

Puerto Rico

VS

Mexico

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Puerto Rico
-
-
-
-
-
Mexico
-
-
-
-
-
8xbet
National League
15:00 - 08/10

Zhetyssu Zhastar

VS

Burevestnik Almaty

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zhetyssu Zhastar
-
-
-
-
-
Burevestnik Almaty
-
-
-
-
-
8xbet

8XBET

Turkish Cup Women
17:00 - 08/10

Ilbank Women

VS

Nữ Kuzey Boru Genclik

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ilbank Women
-
-
-
-
-
Nữ Kuzey Boru Genclik
-
-
-
-
-
8xbet
National League
17:00 - 08/10

Esil Petropavlovsk

VS

Atyrau

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Esil Petropavlovsk
-
-
-
-
-
Atyrau
-
-
-
-
-
8xbet
National League
18:00 - 08/10

Ushkyn Kokshetau

VS

Taraz Jambil

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ushkyn Kokshetau
-
-
-
-
-
Taraz Jambil
-
-
-
-
-
8xbet
Turkish Cup Women
19:30 - 08/10

Goztepe Women

VS

Nữ Aydin Bld. Spor

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Goztepe Women
-
-
-
-
-
Nữ Aydin Bld. Spor
-
-
-
-
-
8xbet
National League
20:00 - 08/10

Zhayik Uralsk

VS

Aktobe

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zhayik Uralsk
-
-
-
-
-
Aktobe
-
-
-
-
-
8xbet
Super League
20:00 - 08/10

PAS Gorgan

VS

Rafsanjan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
PAS Gorgan
-
-
-
-
-
Rafsanjan
-
-
-
-
-
8xbet
Super Cup Women
23:00 - 08/10

Fenerbahce Women

VS

Vakifbank Women

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Fenerbahce Women
-
-
-
-
-
Vakifbank Women
-
-
-
-
-
8xbet
Volleyligaen
01:00 - 09/10

Nordenskov UIF

VS

DHV Odense

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nordenskov UIF
-
-
-
-
-
DHV Odense
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup Final Six
03:00 - 09/10

USA

VS

Dominican Republic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA
-
-
-
-
-
Dominican Republic
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup Final Six
05:00 - 09/10

Canada

VS

Mexico

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Canada
-
-
-
-
-
Mexico
-
-
-
-
-
8xbet
Pan-American Cup Final Six
07:00 - 09/10

Puerto Rico

VS

Cuba

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Puerto Rico
-
-
-
-
-
Cuba
-
-
-
-
-
8xbet
Xem thêm
lol
EMEA Masters Summer 2025
20:00 - 07/10

Gentle Mates

VS

Fajnie Mieć Skład

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
dota2
Fissure Universe Ep 7
21:00 - 07/10

Virtus.pro

VS

Mousesports

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
Blast Slam #5
21:26 - 07/10

Runa Team

VS

Nigma Galaxy

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
8xbet
csgo
CCT Season 3 Europe Series 8
21:00 - 07/10

CYBERSHOKE

VS

RUBY

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet
NODWIN Clutch Series 1
21:00 - 07/10

Nexus

VS

Nuclear TigeRES

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
8xbet

Soi kèo bóng đá hôm nay

Tất cả
Nhận định soi kèo CH Séc vs Croatia lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo CH Séc vs Croatia lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo Belarus vs Đan Mạch lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo Belarus vs Đan Mạch lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo Scotland vs Hy Lạp lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo Scotland vs Hy Lạp lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo Đảo Síp vs Bosnia lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo Đảo Síp vs Bosnia lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo Áo vs San Marino lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo Áo vs San Marino lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo Malta vs Hà Lan lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo Malta vs Hà Lan lúc 01h45 ngày 10/10/2025

Nhận định soi kèo Phần Lan vs Lithuania lúc 23h00 ngày 09/10/2025

Nhận định soi kèo Phần Lan vs Lithuania lúc 23h00 ngày 09/10/2025

Nhận định soi kèo Atletico Mineiro vs Sport Recife lúc 05h00 ngày 09/10/2025

Nhận định soi kèo Atletico Mineiro vs Sport Recife lúc 05h00 ngày 09/10/2025

Top nhà cái
1
BH thể thao cược đầu hoàn 100%
Đặt cược

Video Highlight

RC Celta vs Atletico Madrid (02:00 – 06/10) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight RC Celta vs Atletico Madrid ngày 06/10/2025

Juventus vs AC Milan (01:45 – 06/10) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Juventus vs AC Milan ngày 06/10/2025

LOSC Lille vs PSG (01:45 – 06/10) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight LOSC Lille vs PSG ngày 06/10/2025

B. Monchengladbach vs SC Freiburg (00:30 – 06/10) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight B. Monchengladbach vs SC Freiburg ngày 06/10/2025

Real Sociedad vs Rayo Vallecano (23:30 – 05/10) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Real Sociedad vs Rayo Vallecano ngày 05/10/2025

Espanyol vs Real Betis (23:30 – 05/10) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Espanyol vs Real Betis ngày 05/10/2025

Napoli vs Genoa (23:00 – 05/10) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Napoli vs Genoa ngày 05/10/2025

Lời giới thiệu

Xôi Lạc TV là gì?

Xôi Lạc TV là trang web phát sóng trực tiếp bóng đá miễn phí với chất lượng cao và là kênh xem bóng đá trực tuyến được yêu thích nhất Việt Nam. Nơi mà tất cả các giải đấu bóng đá hàng đầu trong cho đến ngoài nước đều được trực tiếp đầy đủ. Giúp bạn xem được trận đấu mình thích với trải nghiệm cao nhất. Chính vì thế, nếu có nhu cầu xem bất kỳ trận đấu nào, bạn hãy truy cập vào đây để lấy được link xem bóng đá uy tín nhất nhé.

xoilactv
Kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay – Xoilac TV

Ngoài tên thường gọi Xôi Lạc TV, fan hâm mộ còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoilac 1, 2, 7, Xoilac8, Live, Net, Link… vì sự yêu mến của quý bạn có thể gọi chúng tôi bất kì tên nào mà mình dễ nhớ.

Mục tiêu phát triển của trang web trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv

Đây là thời buổi của công nghệ số, cho nên đa số mọi người đều chọn cách xem trực tiếp bóng đá trên điện thoại, máy tính,.. hơn là xem trên TV như trước. Để có thể xem được 1 trận bóng đá trực tiếp với chất lượng cao, đầu tiên bạn phải truy cập vào 1 website uy tín. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam không có quá nhiều website bóng đá làm được điều này. Cho nên, Xoilac86.tv ra đời với mục đích giúp mọi người có được một địa chỉ xem bóng đá chất lượng cao.

⭐ Link xem trực tiếp bóng đá ⭐ Xoilac86.tv
⭐ Bình luận viên ⭐ Đội ngũ Xoilac TV chính thức
⭐ Xem tin tức bóng đá ⭐ Cập nhật 24h
⭐ Xem lại video trận đấu ⭐ Highlight Video full

Đứng sau Xoilac TV là những chuyên gia bóng đá hàng đầu tại Việt Nam cũng như các kỹ thuật viên IT chuyên nghiệp. Cho nên chúng tôi đã phát triển cực kỳ nhanh, thêm vào đó cơ sở hạ tầng cũng được áp dụng những công nghệ phát tructiepbongda mới nhất. Chính vì thế trong một thời gian ngắn, XoilacTV đã thu hút được một số lượng người dùng cực kỳ lớn.Mục tiêu phát triển của chúng tôi là “luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu”. Nên chỉ cần vào đây, bạn sẽ được lấy đường link xem bóng đá trực tiếp của trận đấu mình thích khá nhanh chóng. Bởi chúng tôi đang có hệ thống link xem trực tiếp bóng đá ở toàn bộ các giải đấu như Champion League, Ngoại Hạng Anh, Serie A, La Liga, Ligue 1, Cúp C2, Bundesliga, Euro, World Cup, Copa America,… Đương nhiên với những đường link được Xôi Lạc TV cung cấp bạn sẽ xem được trận đấu bóng đá với chất lượng hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh chân thực, đường truyền ổn định, bình luận bằng tiếng Việt hấp dẫn, kích thước màn hình đúng chuẩn,..

Ngoài việc phát sóng bóng đá miễn phí với chất lượng cao thì Xoilac86.tv còn cung cấp cho bạn rất nhiều những thông tin bổ ích khác. Giúp bạn biết được những sự kiện, tin tức bóng đá mới nhất, kết quả của tất cả các trận đấu vừa diễn ra, lịch thi đấu, bảng xếp hạng của những giải đấu hàng đầu, kèo nhà cái với thông tin đầy đủ. Đương nhiên toàn bộ những thông tin này cũng được chúng tôi cập nhật cực kỳ đầy đủ và chuẩn xác.

Với mục tiêu luôn là nơi dành cho fan hâm mộ xem trực tiếp bóng đá hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, XoilacTV vẫn đang phát triển không ngừng nghỉ, để nâng cấp website của mình cũng như cải thiện chất lượng các trận đấu được phát sóng tại đây nhiều hơn nữa. Giúp mọi người có được những trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến tốt nhất khi xem trận đấu mình thích.

Xem bóng đá trực tuyến Xoilac86.tv có gì nổi bật?

Khi truy cập vào trang web phát sóng bóng đá trực tiếp Xôi Lạc TV, bạn sẽ khá là bất ngờ. Bởi chúng tôi không chỉ cập nhật link trực tiếp bóng đá cho toàn bộ các giải đấu lớn như Ngoại Hạng Anh, Champion League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, World Cup, Euro, Copa America,.. mà còn cập nhật link xem các giải bóng đá trong nước và trong khu vực như V-League, Sea Games, AFF Cup, U23 Châu Á,.. Thêm vào đó, những thông tin bóng đá trong và ngoài được cũng được cập nhật đầy đủ mỗi ngày cho bạn tham khảo.

xem-bong-da-truc-tuyen-chat-luong-cao-tai-xoi-lac-tv
Xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao tại Xôi Lạc TV

Phát sóng tất cả giải đấu hot nhất trên thế giới

Hiện tại đa số mọi người đều muốn xem các trận đấu của những CLB hàng đầu như Real Madird, Man City, Liverpool, Man United, Barca, Bayern Munich, Juventus,.. Biết được điều này, chúng tôi cũng cập nhật link xem các CLB này khá là đầy đủ và chất lượng. Thêm vào đó, các trận đấu của những đội bóng lớn như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Agentina, Bỉ,.. cũng được Xôi Lạc TV cập nhật link đầy đủ. Giúp bạn xem bất kỳ trận bóng đá nào mình thích hết sức dễ dàng tại đây.

Hệ thống link tructiepbongda ngon nhất

Xoilac86.tv cũng cung cấp link trực tiếp bóng đá 2022 mới nhất với chất lượng cực kỳ cao. Bởi chúng tôi đang áp dụng những công nghệ mới nhất cũng như hệ thống server khá hiện đại. Chính vì thế sẽ mang đến cho bạn các trận đấu bóng đá đỉnh cao với hình ảnh cực sắc nét, âm thanh thì chân thực, tốc độ luôn mượt mà, ổn định, kích thước màn hình thì đúng chuẩn, các hiện tượng như giật, đứng hình, lag,.. gần như không xuất hiện. Thêm vào đó, bạn còn được nghe bình luận tiếng Việt cực hấp dẫn từ các BLV hàng đầu trong nước hiện nay.

Trang tổng hợp đầy đủ thông tin về bóng đá

Ngoài việc lấy được đường link xem bóng đá trực tiếp chất lượng cao của tất cả các giải hàng đầu. Khi truy cập vào kênh tructiepbongda XoilacTV, bạn còn được tham khảo rất nhiều thông tin bóng đá bổ ích, cụ thể như:

  • Bạn sẽ biết được các tin tức bóng đá mới nhất trong nước cũng như quốc tế. Tin tức cũng khá đa dạng, từ tin về giải đấu, cầu thủ, trước trận đấu, huấn luyện viên, chuyển nhượng, bên lề sân cỏ… Thêm vào đó thời gian cập nhật lúc nào cũng sớm nhất, giúp bạn nắm được tình hình bóng đá trong tay mình khá dễ dàng
  • Bạn sẽ biết được kqbd hôm nay của toàn bộ các trận đấu vừa mới diễn ra nhanh nhất, từ tỷ số, số phạt góc, ném biên, thẻ phạt, cầu thủ kiến tạo, ghi bàn,…
  • Bạn còn được xem lại video highlight của trận đấu mà mình không thể xem trực tiếp tại Xoilac86.tv khá đơn giản. Bởi chúng tôi cập nhập video bóng đá highlight cho toàn bộ các giải bóng đá lớn với chất lượng khá cao.
  • Bạn sẽ biết được lịch thi đấu của các giải bóng đá hàng đầu trên thế giới hiện nay khá chi tiết. Khi chúng tôi cập nhật đầy đủ các thông tin như thời gian trận đấu bắt đầu, đội hình dự kiến ra sân, sân tổ chức trận đấu,…
  • Bạn sẽ nắm được bảng xếp hạng ở bất kỳ trận đấu nào mình thích khi truy cập vào đây. Trong BXH sẽ có toàn bộ thông tin quan trọng như vị trí, điểm số, số vòng thi đấu, hiệu số thắng thua, thành tích trong các trận đấu gần nhất
  • Bạn còn được tham khảo bảng kèo nhà cái ở bất kỳ trận đấu nào diễn ra trong ngày khá đơn giản. Trong bảng kèo, Xôi Lạc TV cập nhật toàn bộ các thể loại kèo, thêm vào đó tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền cũng chuẩn xác 100%. Để giúp bạn có được những tin soi kèo với tỷ lệ thắng cao nhất từ đội ngũ chuyên gia đang làm việc tại XoilacTV.
  • Bạn cũng được sử dụng Livescore miễn phí, để giúp mình có thể xem tỷ số trực tiếp ngay khi trận đấu đang diễn ra nhanh và chuẩn xác nhất.

Giao diện thông minh gần gũi người dùng

Xoilac86.tv còn dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và xây dựng website, chính vì thế khi vào Xoi Lac TV, bạn sẽ thấy bố cục trang web được thiết kế khá khoa học khi phân theo từng mục khác nhau. Mỗi mục sẽ là một chức năng riêng cho mọi người dễ dàng tìm kiếm và sử dụng. Thêm vào đó, chúng tôi còn lựa chọn màu sắc khá hài hòa cũng như tô điểm các chức năng quan trọng. Cho bạn có thể sử dụng một cách tốt nhất và không bao giờ bị mỏi mắt nếu nhìn quá lâu. Đặc biệt, Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá còn đang sử dụng đường truyền hiện đại, cho nên tốc độ load khá nhanh. Cho bạn được những trải nghiệm sử dụng không thể chê vào đâu được.

xoilac-tv-noi-xem-tructiepbongda-moi-luc-moi-noi
Xoilac TV – Nơi xem tructiepbongda mọi lúc mọi nơi

Xoilac86.tv còn có đội ngũ quản trị viên là những nhà báo, phóng viên, chuyên gia bóng đá hàng đầu. Những người này cũng cực kỳ nhiệt tình, có chuyên môn cao và làm việc 24/7, để cung cấp cho người dùng những dịch vụ tốt nhất. Để người dùng có thể xem các trận bóng đá mình thích với chất lượng cao một cách dễ dàng hay là xem các thông tin bóng đá mình cần nhanh nhất.

Những giải bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên Xoilac86.tv

Xôi Lạc TV là một trong những website phát sóng trực tiếp bóng đá hiếm hoi tại Việt Nam có được bản quyền của toàn bộ các giải bóng đá hàng đầu trong nước cũng như thế giới. Chính vì thế, chỉ cần vào đây bạn có thể xem được bất kỳ trận đấu nào mà mình thích cực kỳ đơn giản. Cụ thể chúng tôi đang phát sóng các giải sau:

    • UEFA Champions League – Cúp C1: Giải đấu cấp CLB danh giá nhất thế giới hiện nay, nơi quy tụ toàn bộ các câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu
    • Premier League – Giải vô địch Ngoại hạng Anh: Giải bóng đá lớn nhất nước Anh cũng như hấp dẫn nhất thế giới. Khi có những câu lạc bộ, các cầu thủ hàng đầu thế giới tham gia. Đặc biệt, mỗi tuần đều diễn ra rất nhiều trận đấu cực kỳ hấp dẫn
    • La Liga – Giải đấu bóng đá Tây Ban Nha: Giải bóng đá lớn nhất Tây Ban Nha, nơi cũng có những CLB hàng đầu như Real Madrid, Alt Madrid, Barca,… Mỗi tuần cũng có nhiều trận đấu lớn
    • Serie A – Giải đấu bóng đá Ý: Một trong những giải đấu bóng đá lâu đời nhất thế giới cũng như hàng đầu nước Ý. Nơi những CLB danh tiếng như AC Milan, Inter Milan, Juventus,.. đang thi đấu
    • Bundesliga – Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức: Giải đấu hàng đầu nước Đức, nơi diễn ra các trận đấu hấp dẫn cả mùa giải
  • Ligue 1 – Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp: Đây là giải đấu mới nổi lên trong thời gian gần đây. Khi các CLB tại đây chi rất nhiều tiền để mua những siêu sao hàng đầu, giúp cho chất lượng của giải đấu tăng lên khá nhiều.
  • Euro – Giải vô địch bóng đá Châu Âu: Giải bóng đá cấp quốc gia hàng đầu Châu Âu, nơi toàn bộ các đội bóng, cầu thủ hay nhất Châu Âu tham dự
  • Copa America – Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ: Giải bóng đá hàng đầu tại Nam Mỹ, nơi quy tụ tất cả các siêu sao của khu vực này
  • V-League – Giải vô địch bóng đá Việt Nam: Giải đấu bóng đá lớn nhất trong nước hiện nay.
  • Các giải đấu trên thế giới khác như: King Cup, Carabao Cup, Cúp Nhà Vua… tất cả sẽ được kênh XoilacTV phát trực tiếp bóng đá hôm nay miễn phí.

Trực tiếp bóng đá Euro 2024 vs World Cup 2026

Chuẩn bị cho mùa bóng Euro và WC sắp tới, Xoilac TV tự hào là kênh trực tiếp bóng đáphát sóng tất cả các trận tại giải đấu vô cùng hấp dẫn và được quan tâm nhiều nhất bởi đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới. Euro – Giải vô địch quốc gia Châu Âu, World Cup – Giải vô địch bóng đá thế giới: Giải bóng đá hay nhất hành tinh hiện nay, khi được tổ chức 4 năm/ 1 lần và quy tụ toàn bộ các đội bóng, cầu thủ hàng đầu thế giới

Ngoài ra Xôi Lạc TV còn phát sóng toàn bộ các giải đấu trong khu vực quốc nội cũng như của đội tuyển Việt Nam tham gia như U23 Châu Á, AFF Cup, vòng loại World Cup khu vực Châu Á, Sea Games,.. cùng với nhiều giải cỏ khác.

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Như đã nói ở trên, trang web Xoilac86.tv được thiết kế cực kỳ khoa học với việc chia thành nhiều mục khác nhau. Thêm vào đó, Xôi Lạc TV còn tương thích với cả điện thoại, máy tính, laptop,.. chạy bất ý hệ điều hành gì. Cho nên, nếu như bạn muốn tìm và xem bất kỳ trận đấu bóng đá nào tại đây cũng hết sức đơn giản. Chỉ cần bạn làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ tiến hành truy cập vào các trình duyệt như Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Opera…
  • Bước 2: Nhập tìm kiếm website bằng các từ khóa như “Xoilac TV“, “truc tiep bong da“, “bóng đá trực tuyến“, “xem bóng đá“,…
  • Bước 3: Truy cập đến địa chỉ Xoilac86.tv bên dưới bảng kết quả tìm kiếm.
  • Bước 4: Tiếp theo bạn sẽ chọn vào mục Trang Chủ rồi kéo xuống dưới. Ở đây bạn sẽ thấy được toàn bộ các đường link xem trực tiếp bóng đá ngon nhất diễn ra vào hôm nay
  • Bước 5: Cuối cùng bạn chỉ cần chọn vào trận đấu mà mình muốn xem là có thể thưởng thức được.

Để giúp bạn có thể tìm được trận đấu mình muốn xem một cách dễ dàng nhất. Chúng tôi còn phân ra rất nhiều mục như trận HOT, các trận đang đá, diễn ra vào hôm nay, ngày mai,.. Thêm nữa, bạn còn có thể lựa chọn bằng cách tìm giải đấu bóng đá mình muốn xem.

Khi lấy bất kỳ link xem bóng đá trực tiếp nào tại XoiLac TV, bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Bởi chúng tôi cung cấp toàn bộ những đường link này hoàn toàn miễn phí. Thêm vào đó, mỗi trận đấu đều được XoilacTV cập nhật trên 3 đường link cho bạn lựa chọn. Cũng như chúng tôi cũng cam kết rằng, toàn bộ các đường link xem bóng đá online do mình cung cấp không bao giờ dính mã độc hay là virus.

Hiện tại xem trực tiếp bóng đá trên mạng đang được khá nhiều người sử dụng. Bởi cách thức này mang lại rất nhiều lợi ích khác nhau. Đặc biệt, khi xem tại Xôi Lạc TV, bạn còn có được những trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Chính vì thế, bạn nên chia sẻ website Xoi Lac TV đến với bạn bè, người thân của mình. Để họ cũng được xem các trận bóng đá mình thích với chất lượng cao nhất.

huong-dan-xem-bong-da-online-tai-xoilac
Hưỡng dẫn xem bóng đá online tại Xoilac86.tv

Tại sao bạn nên lựa chọn Xoilac TV để xem trực tiếp bóng đá?

Không phải quá tự tin nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng, Xoilac TV chính là một trong những trang web phát sóng bóng đá trực tiếp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Bởi chúng tôi có những ưu điểm mà ít có website bóng đá nào có được. Cụ thể đó là:

  • Xoilac86.tv hiện tại đang cung cấp link xem bóng đá cho tất cả các giải đấu, từ những giải bóng đá hàng đầu trên thế giới cho đến các giải cỏ trong nước và khu vực. Thêm vào đó, bóng đá nữ hay các môn thể thao khác như quần vợt, tennis, bóng bàn,.. cũng có tại đây
  • Tất cả link xem trực tiếp bóng đá đều được chúng tôi cập nhật trước khi trận đấu diễn ra 1 tiếng đồng hồ. Mỗi trận đấu sẽ được cung cấp trên 3 link, cho bạn lựa chọn được link phù hợp nhất
  • Với đường link của Xôi Lạc TV, bạn sẽ được thưởng thức một trận đấu bóng đá với chất lượng hình ảnh Full HD sắc nét, chất lượng âm thanh thì chân thực, kích thước màn hình thì đúng chuẩn. Đương nhiên, bạn có thể tùy chỉnh âm lượng, kích thước màn hình hay độ phân giải hình ảnh sao cho phù hợp với mình nhất
  • XoiLac TV cũng đang sử dụng đường truyền cực kỳ hiện đại, cho nên tốc độ khá mượt mà, ổn định. Cho nên các hiện tượng như đứng hình, giật, lag hay là bị diss ra khi đang xem ít khi nào xuất hiện
  • Những trận đấu bóng đá lớn được phát sóng tại đây cũng được bình luận bằng tiếng Việt cực kỳ cuốn hút. Khi mà Xoilac TV đã thuê những BLV khá chuyên nghiệp, có nhiều kiến thức về bóng đá cũng như khả năng tấu hài cao để bình luận các trận đấu do mình phát sóng
  • Dù phát sóng bóng đá miễn phí, thế nhưng chúng tôi cũng không bao giờ chèn quá nhiều quảng cáo khi trận đấu đã chính thức bắt đầu. Bởi ngay từ đầu, XoiLac TV luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu
  • Giao diện của Xoilac TV cũng cực kỳ đẹp mắt và khoa học, giúp bạn có thể sử dụng và tìm những thông tin mình cần cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng

Ngoài ra, khi truy cập vào Xoilac86.tv, bạn còn được biết những tin tức bóng đá mới nhất, kết quả bóng đá của các trận đầu vừa diễn ra, bảng xếp hạng, lịch thi đấu của những giải bóng đá hàng đầu, bảng kèo nhà cái chuẩn xác,..

Tổng hợp một số trang web xem trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Ngoài Xoilac86.tv, chúng tôi cũng muốn cho bạn biết những trang web xem bóng đá trực tiếp hàng đầu khác. Nơi mà bạn sẽ thưởng thức được bất kỳ trận đấu bóng đá nào với trải nghiệm không thể chê được. Cụ thể đó là:

  • Vào Rồi TV ( Vao Roi TV | Vaoroi TV | Vaoroi.TV | Vaoroi.co)
  • Về Bờ TV ( Vebo TV | Ve Bo TV | Vebo.live)
  • 90 Phút TV (90Phut TV | 90Phut Link | 90Phut Net | 90M TV | 90Min.TV)
  • Bánh Khúc TV (Banh Khuc TV | Banhkhuc.TV)
  • Khô Mực TV (Kho Muc TV | Khomuc.TV)
  • Mì Tôm TV (Mitom TV | Mitom.TV)
  • Cà Khịa TV (Cakhia TV | Cakhia Link | Cakhia Live | Ca Khia TV | Cakhia.com)
  • Bàn Thắng TV (Banthang TV | Banthang.TV | Banthang.io)
  • VTV (VTV3 | VTV6 | VTV3 HD | VTV6 HD | VTV9)
  • K+ (K+ TV | K+ Phong Cách | K+ Nhịp Sống)
  • Ra Khơi TV (Rakhoi TV | Ra Khoi TV | Ra Khoi Link | Rakhoi.TV)
  • Sao Kê TV (Saoke TV | Sao Ke TV | Sao Ke Link | Saoke.TV)
  • Thức Khuya TV (Thuckhuya TV| Thuckhuya.TV)
  • Xem Bóng Đá TV (Xem Bong Da TV | Xembongda TV)
  • Trực Tiếp Bóng Đá TV (Truc Tiep Bong Da TV| Tructiepbongda TV | Tructiepbongda.info)
  • Ngoạc TV (Ngoac TV | Ngoác TV)
  • Kèo Nhà Cái TV (Keo Nha Cai TV | Keonhacai TV | Keonhacai.com | Keo Nha Cai Net)
  • Thẻ Vàng TV (The Vang TV | Thevang.TV)
  • Sương TV (Suong TV | SuongTV)
  • Thẻ Đỏ TV (The Do TV | Thedo.TV)

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV

Để có được trải nghiệm xem truc tiep bong da hôm nay tốt nhất tại Xoilac86.tv bạn cần lưu ý một số thông tin quan trọng như sau:

  • Chuẩn bị một thiết bị có kết nối internet ổn định để quá trình phát sóng bong da truc tuyen được diễn ra mượt mà không sợ lag hay giật.
  • Nếu trong quá trình xem bóng đá online của bạn bị đứng hình, lag thì rất có thể do thiết bị của bạn gặp sự cố nào đó hoặc thiết bị đó có cấu hình thấp không đủ đáp ứng. Bạn nên dừng lại khoảng 1 đến 2 phút sau đó F5 refresh tải lại trang như vậy sẽ không còn bị lag, đứng hình nữa.
  • Hệ thống tructiepbongda Xoilac TV luôn cung cấp đầy đủ các link dự phòng, các link khác sever để giảm tải cho đường link chính nên bạn hoàn toàn có thể đổi sang link bên cạnh của mỗi trận đấu đó.
  • Để có một không khí xem đá banh tốt nhất, đội ngũ bình luận viên của chúng tôi luôn là những người nhiệt huyết, truyền lửa đến quý khán giả. Bạn cũng nên rủ bạn bè, người thân của mình theo dõi cùng để chia sẻ niềm vui xem đá banh mọi lúc mọi nơi cùng Xôi Lạc TV.

Kết luận

Nhằm đáp ứng niềm đam mê bóng đá, đội ngũ vận hành Xoilac86.tv sẽ cố gắng phát sóng miễn phí dành cho tất cả mọi người gần xa yêu thích xem bóng đá online cùng tận hưởng những không khí tuyệt vời nhất mà môn thể thao vua của chúng ta mang lại.

Thông tin liên hệ với Xoilac TV

Tất cả những ý kiến đóng góp hay mọi thắc mắc mà fan hâm mộ bóng đá cần liên hệ với kênh trực tiếp bóng đá Xôi Lạc TV có thể liên hệ qua các kênh thông tin bên dưới đây:

Đia chỉ: 54 Đường 3B, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Website: https://ineer.org

Điện thoại: 0971412318

Email: [email protected]

– Instagram: https://www.instagram.com/xoilactvnet/

– Fanpage: https://www.facebook.com/xoilactvnett/

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvnet/

– Telegram: https://t.me/s/xoilactvnet/

Xoilac TV chúc quý bạn luôn có những giây phút thư giãn thoải mãi nhất khi xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây!

X
X

8XBET